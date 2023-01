Виктория Азаренка се нареди до най-великите имена в женския тенис

Виктория Азаренка си спечели заслужено място сред най-великите тенисистки на всички времена, след като спечели победа №150 на турнирите от „Големия шлем“ в откритата ера на състезания.

33-годишната звезда от Беларус спечели срещата си с Надя Подороска с 1:6, 0:6 на Australian Open и така стана едва 14-тата в историята, която записва подобна серия.

Тя изглежда се е прицелила тази година и в титлата, тъй като Откритото първенство на Австралия е най-силният ѝ турнир. През 2012 и 2013 г. именно тя се поздрави с трофея.

150 - Victoria Azarenka became the 14th female player in the Open Era to win 150+ Grand Slam main draw matches. Legend.