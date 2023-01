Порноактриса точи лиги по новото попълнение на Манчестър Юнайтед

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед - Волт Вегхорст, със сигурност е щастлив от дебюта си за „червените дяволи“ срещу Кристъл Палас снощи, но одобрението, което получи от порноактрисата Бет Куин със сигурност стопля сърцето му по различен начин.

Блондинката коментира в нидерландеца в своя Twitter, като акцентира върху ръста и атлетичното му тяло.

Фактът, че носи фланелката на любимия ѝ клуб със сигурност придава на Вегхорст една много по-специална аура в нейните очи.

Off to the pub to watch the match you guys wanna come? pic.twitter.com/EpYjvYFWeq