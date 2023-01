Арсенал най-накрая договори нов флангови нападател

Арсенал най-накрая успя да договори така дългоочаквания нов флангови нападател. Това ще е Леандро Тросард от Брайтън, според Фабрицио Романо.

28-годишният белгийски национал е на финалната права по сделката с „артилеристите“ и се очаква още идната седмица да стане част от тима на Микел Артета.

Той има 25 гола и 14 асистенции за „чайките“, откакто пристигна в клуба от Генк през 2019 г. срещу €15,5 млн. Настоящата кампания е най-силната за него до момента, като само във Висшата лига е допринесъл за 10 попадения.

„Топчиите“ се очаква да платят €30 млн. за Тросард, а продължителността на договора му ще стане ясна в близките дни.

Leandro Trossard to Arsenal, here we go! Full agreement reached between clubs w/Brighton for £27m — personal terms agreed. Exclusive news confirmed 🚨⚪️🔴 #AFC



Trossard will sign his Arsenal contract soon — medical tests will take place in London. Contracts to be prepared soon. pic.twitter.com/O1IrrAFkVo