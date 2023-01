Онс Жабюр напусна Australian Open след тежко поражение от намираща се на 84 места по-ниско в WTA

Световната №2 в женския тенис - Онс Жабюр, напусна надпреварата за Откритото първенство на Австралия след тежко поражение от далеч по-ниско класираната Маркета Вондрушова.

Чехкинята спечели първия сет с 6:1, след което допусна обрат с 5:7, а след това се върна към най-добрия си тенис и стигна до крайния успех с 6:1.

Мечтата на Жабюр за първа титла от „Шлема“ ще трябва да почака още поне до Roland Garros през лятото.

