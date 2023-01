Анчелоти показа кой командва в Реал Мадрид

Наставникът на Реал Мадрид Карло Анчелоти се скара на младия Родриго заради неуважението, който той прояви при смяната си в двубоя срещу Виляреал от Купата на краля в четвъртък вечер. Бразилецът беше изваден в 56-ата при 0:2, но не поздрави треньора, а го подмина и седна на пейката. Опитният италианец се ядоса и се отправи към играча и му направи забележка.

Scenes last night as Carlo Ancelloti wasn't very happy with the way Rodrygo left the pitch 🎬



🗣️ Ancelotti: What happened with Rodrygo? I was just told not to forget to greet me when exiting the stadium, nothing happened ..pic.twitter.com/DGr80Eefqo