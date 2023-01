Лайпциг и Байерн дадоха интригуващ рестарт на сезона в Първа Бундеслига

Ред Бул Лайпциг и Байерн Мюнхен не се победиха в дербито на върха в Първа Бундеслига след 1:1 в петъчната вечер.

Срещата даде повторно начало на сезона след паузата за Мондиала и доброволното отлагане на старта с оглед енергийната криза в Германия.

Ерик Максим Чупо-Мотинг откри резултата в 37', озовавайки се на върха на едно остро центриране от Серж Гнабри в малкото наказателно поле.

Преди това Леон Горецка стана причина да бъде отменен друг гол на „баварците“ в ситуация, която приличаше много на зачетеното попадение на Бруно Фернандеш в „Манчестърското дерби“. С тази разлика, че германците взеха правилното решение и отсъдиха засада, въпреки че халфът не докосна топката при изграждането на атаката.

