Саудитска Арабия се опитала да купи Формула 1

Фондът за публични инвестиции на Саудитска Арабия се опитал миналата година да придобие Формула 1 от американската компания Liberty Media, предлагайки акции на стойност 20 милиарда долара, съобщи агенция „Блумбърг”.

Според изданието сделката не се е състояла, тъй като собствениците на „формулата” не са се интересували от продажбата. В случай обаче, че размислят, фондът на Саудитска Арабия може да разчита на право на първи кандидат - такова споразумение беше постигнато по време на преговорите.

Liberty Media придоби Формула 1 през 2016 г. за 4,4 милиарда долара, след което шампионатът навлезе в период на бърз растеж. В момента се оценява на $15,2 милиарда.

Суверенният фонд на Саудитска Арабия е създаден през 1971 г., за да инвестира от името на саудитското правителство. Активите му се оценяват на $430 милиарда. През последните години Саудитска Арабия инвестира активно в моторните спортове - страната е домакин на рали Дакар, етапите на Формула 1 и Формула Е, нова писта се строи в Кидия, а местната петролна компания Aramco също е един от ключовите спонсори на Формула 1.

EXCLUSIVE: Saudi Arabia’s sovereign wealth fund considered an attempt to add Formula 1 motor racing to its growing portfolio of sports investments https://t.co/WU08arCSUp pic.twitter.com/hjzTtBP7il