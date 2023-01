Диего Симеоне ще напусне Атлетико Мадрид при едно условие

В началото на януари испанските медии разпространиха слух, че Диего Симеоне е решен да напусна Атлетико Мадрид през лятото след края на сезона. Сега авторитетния вестник “Марка” коментира, че е много вероятно старши треньора на “дюшекчиите” да поеме в различна посока след цяла декада начело на отбора при едно условие.

Коментира се, че договорът на Симеоне изтича в края на този сезон и няма да бъде преподписан, ако отборът му не се класира на някое от първите 4 места в Ла Лига, които дават право на участие в европейската Шампионска лига. Към момента мадридчани заемат тъкмо четвъртото място, но е под въпрос дали ще го задържат до края на сезона, защото формата им напоследък е повече от колеблива.

