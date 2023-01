Феновете на Ювентус подкрепиха футболистите след сериозното наказание

Феновете на Ювентус подкрепиха футболистите на тима след сериозната санкция, която бе наложена на „старата госпожа”. Клубът бе наказан с отнемане на 15 точки от актива му заради измамно счетоводство. Преди двубоя от Серия А срещу Аталанта, завършил при зрелищното 3:3, феновете на торинския гранд опънаха транспарант със специално послание.

„В Серия А или Серия Б, ние сме винаги тук единствено за Ювентус”, написаха ултрасите.

A message from Juventus ultras



'Serie A or Serie B, we are always here, only for Juventus' pic.twitter.com/Lul0sXwCIb