10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
11.10 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
15.30 „Левски“ – „Рига“ Диема спорт 2
16.00 „Лудогорец“ – „Цървена звезда“ Диема спорт
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
16.30 Волейбол, „Халкбанк“ – „Хебър“ МАХ Спорт 1
17.30 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Баскетбол, „Бурсаспор“ – „Прометей“ МАХ Спорт 2
19.30 „Майнц“ – „Борусия“ (Д) Диема спорт 3
19.30 Ветроходство: Оушън рейс Евроспорт 1
21.00 Волейбол, „Лубе“ – „Кнак“ МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, „Ховентуд“ – „Цедевита“ МАХ Спорт 2
21.30 „Фрайбург“ – „Айнтрахт“ Диема спорт 3
21.30 „Байер“ – „Бохум“ Нова спорт
21.30 „Вердер“ – „Унион“ Диема спорт
21.30 Волейбол, „Закса“ – „Тренто“ МАХ Спорт 3
22.00 „Фейенорд“ – НЕК МАХ Спорт 4
22.00 „Нотингам“ – „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", първи ден Евроспорт 2
25 Януари, 2023 06:30 266 0
Спортът по ТВ в сряда (25 януари)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
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