Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в сряда (25 януари)

266 0

Спортът по ТВ в сряда (25 януари)

  • футбол-
  • спорт-
  • тв спорт-
  • тв футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в сряда (25 януари) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, четвъртфинал Евроспорт 1
11.10 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
11.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Кронплац, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
15.00 Биатлон, европейско първенство БНТ 3
15.30 „Левски“ – „Рига“ Диема спорт 2
16.00 „Лудогорец“ – „Цървена звезда“ Диема спорт
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
16.30 Волейбол, „Халкбанк“ – „Хебър“ МАХ Спорт 1
17.30 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.00 Баскетбол, „Бурсаспор“ – „Прометей“ МАХ Спорт 2
19.30 „Майнц“ – „Борусия“ (Д) Диема спорт 3
19.30 Ветроходство: Оушън рейс Евроспорт 1
21.00 Волейбол, „Лубе“ – „Кнак“ МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.15 Баскетбол, „Ховентуд“ – „Цедевита“ МАХ Спорт 2
21.30 „Фрайбург“ – „Айнтрахт“ Диема спорт 3
21.30 „Байер“ – „Бохум“ Нова спорт
21.30 „Вердер“ – „Унион“ Диема спорт
21.30 Волейбол, „Закса“ – „Тренто“ МАХ Спорт 3
22.00 „Фейенорд“ – НЕК МАХ Спорт 4
22.00 „Нотингам“ – „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", първи ден Евроспорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове