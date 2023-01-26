09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
19.10 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2
20.30 Сноуборд, световна купа, паралелен слалом БНТ 3
20.40 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Баскетбол, „Реал“ – „Барселона“ МАХ Спорт 1
22.00 „Аякс“ – „Волендам“ МАХ Спорт 2
22.00 Баскетбол, АСВЕЛ – „Фенербахче“ МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, „Монако“ – „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", втори ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, „Вашингтон“ – „Питсбърг“ МАХ Спорт 2
03.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, смесени двойки, финал Евроспорт 1
26 Януари, 2023 06:40 270 2
Спортът по ТВ в четвъртък (26 януари)
Ето какво може да гледаме днес
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #2
06:50 26.01.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.