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Спортът по ТВ в четвъртък (26 януари)

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Спортът по ТВ в четвъртък (26 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (26 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, полуфинал Евроспорт 1
14.45 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
19.10 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2
20.30 Сноуборд, световна купа, паралелен слалом БНТ 3
20.40 Снукър: Shoot Out, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Баскетбол, „Реал“ – „Барселона“ МАХ Спорт 1
22.00 „Аякс“ – „Волендам“ МАХ Спорт 2
22.00 Баскетбол, АСВЕЛ – „Фенербахче“ МАХ Спорт 4
22.00 Баскетбол, „Монако“ – „Олимпия Милано“ МАХ Спорт 3
22.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", втори ден Евроспорт 2
02.00 НХЛ, „Вашингтон“ – „Питсбърг“ МАХ Спорт 2
03.30 Тенис: Открито първенство на Австралия, смесени двойки, финал Евроспорт 1


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за СПОРТ инфото господин БОРИСОВ

    Коментиран от #2

    06:50 26.01.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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