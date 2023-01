Известна звезда си купи самолет, за да пътува за състезания

Бившият пилот във Формула 1 Ромен Грожан си купи самолет, с който ще пътува за състезанията от предстоящия сезон в Индикар в Щатите.

Роденият в Женева състезател публикува снимки на луксозната си придобивка – двумоторен Beechcraft Baron. Той премина обучение за самолетен пилот през втората половина на миналата година и началото на тази.

36-годишният Грожан, който има швейцарско и френско гражданство, се премести да живее със семейството си във Флорида, Щатите.

No more waiting time at the airport… pic.twitter.com/IY8xnCH1CJ