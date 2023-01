Изпадащ тим от Англия ще спори с Милан за подписа на италиански национал от Рома

Английската Висша лига се е превърнала в такъв финансов бехемот, че дори борещият се за оцеляване тим на Борнемут се счита за конкурент с европейския гранд Милан за подписа на италианския национал Николо Дзаниоло от Рома. Или поне така твърди изданието Football Daily.

„Черешките“ понастоящем са на 18 място в английския елит със съвсем реални шансове за изпадане в Чемпиъншип след края на сезона. „Росонерите“ от своя страна са действащият шампион на Серия А и в исторически план те са един от най-титулуваните клубове в света.

Дзаниоло обаче има шанс да бъде подведен по парите, които биха пълнили банковата му сметка, в случай че избере да напусне „римските вълци“ в посока „острова“.

23-годишният плеймейкър е един от най-желаните халфове в света през настоящия трансферен прозорец. Името му е свързвано още с Тотнъм Хотспър, Нюкасъл Юнайтед, Нотингам Форест, Уест Хям Юнайтед и Реал Мадрид.

