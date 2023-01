Американска легенда се завърна в Бундеслигата срещу нищожна сума

Американската легенда на футбола Джон Антъни Брукс се завърна в Първа Бундеслига, за да брани цветовете на Хофенхайм, съобщиха от клуба.

Цената на 29-годишния централен бранител е едва €300 хил. Сумата отива в хазната на Бенфика, за да може от клуба да си спестят възможността той да си тръгне без пари през лятото.

Брукс подписа договор за година и половина, като сега основната му задача ще е да помогне на клуба да се спаси от изпадане.

Припомняме, че той е юноша на Херта Берлин, а в последствие се озова за 5 години във Волфсбург срещу €17 млн. през 2017 г.

"I know the league and TSG really well and am highly motivated to get going straight away and do my part to get us back to winning ways quickly."



🔹 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗵𝗼𝗻𝘆 𝗕𝗿𝗼𝗼𝗸𝘀 🔹 https://t.co/nQICeOVb0G pic.twitter.com/Xf413z4q7T