„Чайките“ отказаха €68 млн. от Арсенал за една от звездите си

Брайтън отказва да се раздели с една от звездите си - Мойзес Кайседо, дори срещу €68 млн., твърди Дейвид Орстийн от The Athletic.

21-годишният полузащитник на „чайките“ е една от звездите на тима от началото на сезона, макар миналата година да бе преотстъпен под наем на белгийския Беершот.

„Топчиите“ обаче не са се отказали от намерението да привлекат нов централен полузащитник, след като вече се подсилиха с Леандро Тросард по крилото и Якуб Кивиор в защитата. Белгиецът междувременно пристигна именно от Брайтън преди седмица.

🚨 Brighton & Hove have rejected a bid of £60m fixed from Arsenal for Moises Caicedo. #AFC targeting Ecuador int’l to strengthen midfield + interest remains, despite #BHAFC insisting 21yo is not for sale. W/ @gunnerblog @TheAthleticFC after @FabrizioRomano https://t.co/8H1EuPImAT