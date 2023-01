Валенсия иска един от низвергнатите лидери на Атлетико Мадрид

Валенсия прави опити, за да привлече под наем Саул Нигез от Атлетико Мадрид, според Фабрицио Романо.

28-годишният полузащитник пропадна от статута на лидер при „дюшекчиите“ до ненужна фигура в плановете на Диего Симеоне в рамките само на няколко години.

Той бе изпратен в Челси за един сезон, но се завърна с едва няколко мача от резервната скамейка.

„Прилепите“ междувременно имат нужда от опитни фигури, за да се измъкнат от средата на класирането в Примера Дивизион и да направят опит за атака на евротурнирите през втората половина от кампанията.

Припомняме, че Transfermarkt оценяване Саул на €90 млн. през 2019 г., а днес сайтът му поставя цена от едва €15 млн.

