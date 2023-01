Евертън официално си намери нов старши-треньор (ВИДЕО)

Евертън официално представи Шон Дайш за своя нов старши-треньор след уволнението на Франк Лампард през миналата седмица.

51-годишният специалист прекара почти цялата си кариера в Бънрли преди в края на миналия сезон да бъде освободен след 10 години на „Тръф Мур“.

Той се превърна в един от доказаните експерти в борбата за оцеляване преди „виненочервените“ да се озоват в Чемпиъншип през настоящата кампания.

Договорът му на „Гудисън Парк“ е за 2 години и половина, като приоритетната му задача сега е да спаси клуба от историческо първо изпадане във второто ниво на английския футбол.

"We want to put out a team that works, that can fight and wear the badge with pride." 💪 pic.twitter.com/vYqfPNksni