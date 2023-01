По €4 хил. глоба и 1 година далеч от стадионите за агресорите от Реал Валядолид срещу Винисиус Жуниор

Расисткият скандал с обесената кукла с лика на Винисиус Жуниор в Испания е напът да доведе до наказания за заместените почитатели на Райо Валекано, пише AFP.

Установени са самоличностите на 10 души, които са участвали в ужасната шега, които обиколи света в изминалите седмици.

Всеки от въпросните ще получи по €4 хил. глоба и забрана да посещава спортни събития в продължение на 12 месеца.

Spain's sport council said Monday that more than 10 Real Valladolid fans who racially insulted Real Madrid star Vinicius Junior during a game last month will be punished, possibly with fines of 4,000 euros and a one-year sports stadium ban#AFPSports https://t.co/hkMzlZzh3c pic.twitter.com/LRRqdYcyaZ