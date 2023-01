Шеф на Ал Насър: Дадохме 200 млн. евро за Роналдо, а той знае само "Сииу"!

Жестоките критики към Кристиано Роналдо след отпадането на Ал Насър в полуфиналите за Суперкупата на Саудитска Арабия продължават. Роналдо не беше на ниво, а тимът му загуби с 1:3 от бъдещия носител на трофея "Ал Итихад".

В социалните мрежи се появи видео, в което гневен шеф на Ал Насър не скрива разочарованието си от поражението.

The Al Nassr owner is disappointed with Cristiano Ronaldo after his performance yesterday😭 pic.twitter.com/07UNSlGuE0

"Махнете ми се от главата! Дадохме 200 млн. евро, а той знае само "Сиииуу". Не е възможно!", беснее директорът.

Същевременно фенове на "синьо-жълтите" качиха клип, в който стъпват върху фланелка на португалската суперзвезда.

No way Ronaldo went to Saudi League because Manchester United disrespected him 😭😭 pic.twitter.com/81zsSwU7wh