Арсенал с два изходящи трансфера

Лидерът в английската Висша лига – Арсенал, осъществи два изходящи трансфера във вторник, в добавка към привличането на полузащитника Жоржиньо от Челси. „Артилеристите“ преотстъпиха в други клубове защитника Седрик Соареш и халфа Алберт Самби Локонга.

31-годишният Соареш премина в градския съперник Фулъм. Португалецът беше привлечен на „Крейвън Котидж“ по изричното настояване на мениджъра Марко Силва, с когото са работили заедно в Спортинг Лисабон.

The new man on the block. 😏#AcédIt ♠️ | #FFC pic.twitter.com/yw5Hx2FiAb