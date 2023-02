Кошмар за ПСЖ! Мбапе пропуска 1/4-финала с Байерн за Шампионската лига

Суперзвездата на ПСЖ Килиан Мбапе получи контузия при победата на своя отбор с 3:1 над Монпелие като гост в мач от Лига 1. Нападателят беше заменен още през първото полувреме, а след мача си тръгна от стадиона куцайки.

Първоначалните прегледи поставят под сериозна въпросителна участието му в първия осминафинален мач от Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен, пише "Екип". Проблемите на французина са в лявото коляно и бедро.

Kylian Mbappé left Montpellier last night, limping following an injury, which saw him withdrawn after just 21 minutes into the match.@PSG_English host @FCBayernEN in the @ChampionsLeague in less that two weeks.pic.twitter.com/5WgtjEpI7U