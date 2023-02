Багата загуби за четвърти път в UFC със съдийско решение

Блаой Иванов - Багата загуби с единодушно съдийско решение (27-30, 28-29, 28-29) от Марчин Тибура завръщането си в октагона на UFC. За съжаление, нашият топ ММА боец имаше подчертано предимство във втория рунд, но в третия беше контролиран на земята в 4:58 минути от времетраенето. Така равностойният първи рунд се оказа решаващ за крайното решение на съдиите, които явно решиха да дадат предимство на по-разнообразните комбинации на поляка.

Така Багата вече е със съотношение 3 победи и 4 поражения в UFC, като има още две битки от настоящия си договор с най-силната ММА организация в света. Той обаче вероятно ще изпадне от топ 15 на ранглистата на претендентите в тежка категория.

Тибура пък съответно вероятно ще се вмести по-нагоре в топ 10 на “кралската” дивизия, като вече има седем успеха в последните си осем UFC битки.

Тибура беше този, който първи опитваше атаки в началните 60 секунди на битката, но без никакъв успех. Двамата бойци бяха подчертано предпазливи, вероятно от уважение към силата на съперника. Багата започна да загражда опонента преди изтичането на втората минута и нанесе първите си попадения с комбинация от ляво-дясно кроше. Тибура опита с повече техники да изтласка българина, но контриращите крошета на Иванов вършеха добра работа.

За съжаление, дясно кроше на поляка разклати за секунда най-добрия ни ММА боец, но той се окопити бързо и компенсира с атаки на свой ред. Ляво-дясно кроше на Благой и още един опит за такава комбинация осъществиха силен завършек на рунда за българина.

В ъгъла на поляка му обясниха, че вероятно е загубил първата част и ще трябва да се постарае да спечели следващите два рунда. Тибура водеше с 20:11 в значимите удари след първите пет минути битка, като всичките на българина бяха пласирани в главата.

Страховен ляв овърхенд на Багата постави отлично начало на втория рунд, което провокира съперника да отговори с ляв прав в целта. Полякът стана жертва на още две контраатаки на Иванов, който увеличаваше попаденията в сметката си, макар те да не бяха с максималната мощ. Тройна комбинация на българина бе прекъсната от кик в слабините, след който Благой получи няколко секунди за възстановяване.

