Спортът по ТВ във вторник (7 февруари)

06.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
11.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, супер Г за комбинация, мъже Евроспорт 1
15.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, слалом за комбинация, мъже Евроспорт 1
15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
19.00 "Зандхаузен" - "Фрайбург" Диема спорт 3
19.00 Волейбол, "Варта" - "Закса" МАХ Спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
21.15 Баскетбол, "Ховентуд" - "Улм" МАХ Спорт 4
21.45 "Салернитана" - "Ювентус" Ринг
21.45 "Айнтрахт" - "Дармщад" Диема спорт 3
20.00 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
03.00 НХЛ, "Нешвил" - "Вегас" МАХ Спорт 1
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 2
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