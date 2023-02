В ПСЖ са твърдо решени да разкарат Неймар през лятото

Френският гранд Пари Сен Жармен е твърдо решен да разкара Неймар през идното лято. През тази година бразилецът се радва на добър сезон в Париж, но се забърка в няколко неприятни ситуации със служители на клуба или свои съотборници, последната от която беше след загубата от Монако през уикенда.

Според испанското издание AS в ПСЖ вече търсят купувач за Неймар, като за целта ще се намалят и заплатите в отбора след пет години и половина в клуба, след като той пристигна за рекорден трансфер от 222 милиона евро от Барселона.

Излязоха видеоматериали, в които се вижда как Неймар псува по своя съотборник Витиня, след като той не му бил подавал достатъчно пъти топката. В съблекалнята пък бразилецът се нахвърлил на Юго Екитике, който не е бил доволен от нападението на отбора.

Веднага след това той насочил гнева си към директора – Луис Кампос. Медията съобщава, че определено сега има криза в съблекалнята на парижани и това е причината от френския клуб да искат да махнат №10.

Отделно на тези събития, Неймар е в сложни отношения и с феновете на отбора, след като преди две години опита да се върне в Барселона, което разгневи тифозите на ПСЖ. Дълго време той беше освиркван от привържениците, които в допълнение вдигаха обидни транспаранти спрямо него.

