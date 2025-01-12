Спортът по ТВ в неделя (12 януари)

05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 2
08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, първи манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Санкт Антон, супер Г, жени Евроспорт 2
13.00 Баскетбол, „Берое“ - „Спартак“ (Пл) МАХ Спорт 2
13.15 „Твенте“ - „Вилем II” Ринг
13.20 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, единична смесена щафета Евроспорт 2
13.30 „Дженоа“ - „Парма“ МАХ Спорт 3
14.00 „Хъл“ - „Донкастър“ Диема спорт 2
14.00 Баскетбол, „Гран Канария“ - „Барселона“ Нова спорт
14.05 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Аделбоден, втори манш, слалом, мъже Евроспорт 2, БНТ 3
14.30 „Тамуърт“ - „Тотнъм“ Диема спорт
15.00 „Лас Палмас“ - „Хетафе“ МАХ Спорт 4
15.00 Волейбол, Купа на България, финал, жени МАХ Спорт 1
15.30 „Фейенорд“ - „Утрехт“ Ринг
15.30 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, смесена щафета Евроспорт 2
16.00 „Венеция“ - „Интер“ МАХ Спорт 3
16.30 „Лайпциг“ - „Вердер“ Диема спорт 3
17.00 „Арсенал“ - „Манчестър Юнайтед“ Диема спорт 2
17.00 „Нюкасъл“ - „Бромли“ Нова спорт
17.00 Волейбол, купа на България, жени, финал БНТ 3
17.15 „Атлетико“ - „Осасуна“ МАХ Спорт 4
17.30 „Абърдийн“ - „Хартс“ Ринг
18.30 „Аугсбург“ - „Щутгарт“ Диема спорт 3
18.30 „Саутхемптън“ - „Суонси“ Диема спорт
19.00 „Болоня“ - „Рома“ МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Купа на България, финал, мъже МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, „Перуджа“ - „Тренто“ МАХ Спорт 2
19.30 ПАОК - „Волос“ Нова спорт
20.00 НФЛ, „Бъфаро“ - „Денвър“ МАХ Спорт 4
20.30 АЕК - „Калитея“ Диема спорт 2
20.45 Снукър: "Лондон Мастърс", първи кръг Евроспорт 1
21.00 "Барселона" - "Реал" (Мадрид) BTV Action
21.45 „Наполи“ - „Верона“ МАХ Спорт 3
21.45 ПСЖ - „Сент Етиен“ Диема спорт 3
22.00 НХЛ, „Детройт“ - „Сиатъл“ МАХ Спорт 1
22.00 НБА, „Далас“ - „Денвър“ Диема спорт
23.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Хавай, четвърти ден Евроспорт 2
23.20 НФЛ, „Тампа Бей“ - „Вашингтон“ МАХ Спорт 2
Спортът по ТВ в неделя (12 януари)
12 Януари, 2025 07:55 495 0
Ето какво може да гледате по телевизията днес
05.30 Тенис: Открито първенство на Австралия Евроспорт 1
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