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Спортът в ефира, богата програма

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Спортът в ефира, богата програма

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Редица спортни събития, Лудогорец с мач в евротурнирите, Бьо ще гони пета поредна титла на Световното по биатлон

Спортът в ефира, богата програма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тервел Илиев Тервел Илиев

Много богата спортна програма в ефира днес:

06.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Райтералм, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1
14.45 Колоездене: Обиколка на Андалусия, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.00 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, единична щафета, двойки Евроспорт 1
16.30 Колоездене: Обиколка на Алгарв, втори етап, мъже Евроспорт 2
17.15 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - ЦСКА МАХ Спорт 2
19.30 Баскетбол, "Реал" - "Валенсия" Нова спорт
19.45 "Залцбург" - "Рома" МАХ Спорт 3
19.45 "Брага"- "Фиорентина" МАХ Спорт 4
19.45 "Барселона" - "Манчестър Юнайтед" Би Ти Ви Екшън
19.45 "Аякс" - "Унион" Ринг
20.45 Снукър: Уелс оупън, четвърти кръг Евроспорт 1
22.00 "Лудогорец" - "Андерлехт" МАХ Спорт 3
22.00 "Байер" - "Монако" МАХ Спорт 4
22.00 "Севиля" - ПСВ "Айндховен" Ринг
22.00 "Ювентус" - "Нант" Би Ти Ви Екшън
22.30 Баскетбол, "Барселона" - "Уникаха" Нова спорт
23.00 Голф: PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл, първи ден Евроспорт 2
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3


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