Спортът в ефира, богата програма

Много богата спортна програма в ефира днес:

06.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Райтералм, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 1

14.45 Колоездене: Обиколка на Андалусия, втори етап, мъже Евроспорт 2

16.00 Биатлон: Световен шампионат в Оберхоф, единична щафета, двойки Евроспорт 1

16.30 Колоездене: Обиколка на Алгарв, втори етап, мъже Евроспорт 2

17.15 Снукър: Уелс оупън, трети кръг Евроспорт 1

19.00 Баскетбол, "Академик" (Пд) - ЦСКА МАХ Спорт 2

19.30 Баскетбол, "Реал" - "Валенсия" Нова спорт

19.45 "Залцбург" - "Рома" МАХ Спорт 3

19.45 "Брага"- "Фиорентина" МАХ Спорт 4

19.45 "Барселона" - "Манчестър Юнайтед" Би Ти Ви Екшън

19.45 "Аякс" - "Унион" Ринг

20.45 Снукър: Уелс оупън, четвърти кръг Евроспорт 1

22.00 "Лудогорец" - "Андерлехт" МАХ Спорт 3

22.00 "Байер" - "Монако" МАХ Спорт 4

22.00 "Севиля" - ПСВ "Айндховен" Ринг

22.00 "Ювентус" - "Нант" Би Ти Ви Екшън

22.30 Баскетбол, "Барселона" - "Уникаха" Нова спорт

23.00 Голф: PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл, първи ден Евроспорт 2

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3