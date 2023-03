Видео на млад фен на Ливърпул обиколи света за броени часове. „Червените“ победиха Уулвърхемптън с 2:0 в отложен мач от седмия кръг на Висшата лига, а интересна ситуация се разви на трибуните след края на срещата.

Млад привърженик на мърсисайдци попадна под светлините на прожекторите, след като получи фланелка от любимеца си, а именно Трент Александър-Арнолд. Момчето пожела с плакат трикото на №66, като този транспарант беше видян лично от мениджъра на клуба – Юрген Клоп.

Германецът отчете това и показа на Трент къде трябва да даде фланелката си и той го направи с удоволствие. Когато я получи, младокът изпадна в безпрецедентен транс, след като започна да скача от радост на „Анфийлд“, тъй като не можеше да повярва какво му се случи.

Неговата реакция веднага беше споделяна от повечето футболни фенове.

Вижте трогателната сцена:

LOOK how happy he is 🥺❤️



Klopp telling Trent to give his shirt to a young fan last night... pic.twitter.com/xna9iKYDmz