Ливърпул скоро може да стане част от „Най-голямата спортна империя в света“, ако собствениците на клуба от Fenway Sports Group успеят да сключат договор с шефовете на Формула 1 от Liberty Media, които да станат инвеститор в английския гранд. Това е така, защото активите на собственици на F1 са три пъти повече от тези на семейството Глейзър, които притежават Манчестър Юнайтед. Стойността на футболните клубове нарасна през последните години с рекордната покупка на Челси за 2,5 милиарда паунда на Тод Боули и неговия консорциум, създавайки нов прецедент.

Това изглежда предизвика интерес както от FSG, така и от Глейзър да тестват пазара съответно за Ливърпул и Юнайтед. И двете компании имаха идеята да продадат съответните клубове. Изглежда, че изглежда са изпълнили плановете си да търсят цялостна продажба, след като получиха оферти от Катар и от милиардера сър Джим Ратклиф. За Ливърпул не са постъпвали официални предложения и изглежда, че сега шефовете на тима са склонни към привличането единствено на нови инвеститори.

Според The Telegraph, FSG се надяват, че всяка нова инвестиция може да помогне на клуба преди летния трансферен прозорец, в който се очаква „червените“ да хвърлят сериозни средства за Джуд Белингам от Борусия Дортмунд и Мейсън Маунт от Челси. Твърди се, че американският медиен гигант Liberty Media е сред претендентите да вложат парите си в клуба. Liberty Media държи най-голямата спортна империя в света, след като пое собствеността върху F1 през 2017-а година.

Те също притежават бейзболния отбор от Мейджър лийг Атланта Брейвс заедно с радио групата SiriusXM. Но с придобиването на F1 Liberty Media изглежда е натрупала солидно състояние. Forbes определя американския медиен гигант като „Най-голямата спортна империя в света“ за 2023-а година с активи, които се оценяват на 17,4 милиарда паунда.

Това ги поставя далеч пред Kroenke Sports & Entertainment на второ място в списъка, които притежават мажоритарната собственост в Арсенал. Твърди се, че компанията за спорт и развлечения на Крьонке се оценява на 10,6 милиарда паунда, а FSG остават на четвърто място с 8,7 милиарда паунда. Семейство Глейзър се нарежда на осма позиция с 6,3 милиарда паунда.

Ако Liberty Media закупи дял от Ливърпул, това би означавало, че те ще притежават две от най-ценните спортни империи в света, които да помогнат за финансирането на клуба както на терена, така и извън него. Изданието не разкрива с какъв процент дял са готови от FSG са готови да се разделят. FSG вече продаде 10 процента от своята компания на частната инвестиционна фирма Redbird през март 2021-а година, което в крайна сметка помогна да се осигури необходимото финансиране за разширението на трибуната Anfield Road.

Liverpool owners FSG target minority investment from media sector to fund rebuild. US giant Liberty Media one such potential contender. Story with @_ChrisBascombe https://t.co/ai9Q9GM546