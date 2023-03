Ман Юнайтед може да има нов собственик на Великден

Вторите оферти за Манчестър Юнайтед трябва да бъдат подадени до средата на следващата седмица, а окончателните такива - около Великден, пише Daily Mail.

Смяташе се, че тези, които участват в надпреварата за закупуването на клуба ще получат около 10 дни, за да подадат вторите си оферти. Но сега източници на британското издание твърдят, че настоящото ръководство на „червените дяволи“ ще затегне процеса и новия краен срок ще бъде средата на идната седмица. Изглежда обаче, че може да има нов кръг за оферти около Великден, когато най-вероятно ще бъде избран победителя от наддаването.

