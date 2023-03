Журналист: Приоритетът на Меси е завръщане в Барселона

Бъдещето на Лионел Меси продължава да бъде основна тема във водещите спортни издания по света. Последните информации обаче сочат, че 35-годишният аржентинец е пред сензационно завръщане в любимия си Барселона, въпреки че напусна испанския клуб през сълзи преди две години.

Сега журналистът Санти Ауна от Foot Mercato твърди, че приоритетът на световния шампион от Катар е да се завърне на „Камп Ноу“, след като договорът му с Пари Сен Жермен изтече в края на месец юни.

