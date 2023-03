Меси пя в еуфория: Франция е мъртва

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси по всяка вероятност ще си навлече много неприятности с радостта си след победата на родната си страна над Панама.

Световният шампион пя “Франция е мъртва” на стадион “Монументал” в Буенос Айрес пред 80 хиляди екзалтирани фенове на „албиселесте“ в първия мач на тима след триумфа на Мондиал 2022 в Катар срещу Панама – 2:0, предава gong.bg.

Очевидно емоциите от спечелването на световната титла в Катар не са отминали и аржентинецът все още е с приповдигнато настроение от най-големия триумф в кариерата си.

Въпросът е как сега той ще се завърне в Париж и дали ще му бъде простено от феновете на парижани, които едва ли ще останат доволни от тези скандирания.

Още повече, че Лео бе освиркан от привържениците при срамното домакинско поражение от Рен с 0:2.





“A minute silence for…. Brazil that is dead.”



“A minute silence for…. France that is dead.”pic.twitter.com/0qXGAy9LgZ