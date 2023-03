Рашфорд иска да стане най-скъпият играч във Висшата лига с Ман Юнайтед

Нападателят Маркъс Рашфорд се надява да успее да се споразумее за нов договор с Манчестър Юнайтед със заплата от над 500 000 паунда на седмица, твърди Daily Star. 25-годишният английски национал има само още една година до края на настоящия си контракт с тима от „Олд Трафорд“, но не планира да напуска родния си клуб.

Преговорите между „червените дяволи“ и Рашфорд се забавиха заради въпросителни около бъдещата собственост на Юнайтед. Сега обаче изданието съобщава, че, ако Рашфорд сключи подобна сделка, то тя би го направила най-добре платения играч във Висшата лига пред звезди като Кевин Де Бройне, Ерлинг Халанд от Манчестър Сити и съотборника му Давид Де Хеа.

По този начин той е готов да подпише договор, който ще го остави на „Олд Трафорд“ в най-добрите му години и ще отдаде дългосрочно си бъдеще на родния си клуб. Но също така той знае, че това ще бъде най-големият и най-важен договор в кариерата му и иска награда за усилията и успехите, които постига този сезон.

Междувременно продължават преговорите и с Де Хеа и Люк Шоу относно нови сделки, докато финансовите последици от евентуалното привличане на Хари Кейн от Тотнъм през идното лято също могат да повлияят на това колко Юнайтед са готови да предложат на Рашфорд.

🚨 EXCLUSIVE: Marcus Rashford is hoping to land a new contract with Man Utd worth more than £500k-a-week 💸



✍️|@CrossyDailyStarhttps://t.co/WFRu4EEoiE