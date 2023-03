Сензация: Лео Меси се разминал с трансфер в Реал Мадрид

Легендата на Барселона Лионел Меси е бил пред преминаване в Реал Мадрид. Това разкри Маноло Ромеро, скаут на "белите" по времето на Висенте дел Боске, пред Cadena SER.

„Футболен агент предложи Лео Меси на Реал Мадрид. Тогава той вече беше младеж. Лео знае това. Гледахме мач и представителят Орасио Гаджоли ни каза: „Слушай, бащата е много раздразнен, защото си мисли, че те (бел.ред. Барселона) няма да му дадат шанс, бихте ли го завели в Мадрид?“, разкри Ромеро.

