Бившата звезда на Ливърпул и Ман Сити разказа за фалита, предателства от близки хора и предупреди младите футболисти

Бившата звезда на Ливърпул, Манчестър Сити, Нюкасъл и Уест Хам Крейг Белами разказва своята история пред “Дейли Мейл”. Заради неговата наивност и измами от уж доверени негови приятели той е пропилял всичките си пари, натрупани през богатата си футболна кариера.

Белами вече не притежава никакъв имот. Не притежава и не може да притежава кола. Сега официално е фалирал и ако има известно облекчение от това, че този факт е публичен, той също така желае положението му да послужи като предупреждение за днешните млади футболисти, които печелят дори повече от него и около които кръжат безскрупулни хитреци и безмилостни опортюнисти, точно както някога са кръжали около него.

"Последните пет-шест години живях все едно имaх смъртна присъда", казва Белами, “Все очаквах някой да ме освободи от мъките. Чаках вратата на килията да се отвори и някой да каже: "Днес е денят. С всичките пари, които съм изкарал, не мога да си взема ипотечен кредит. От финансова гледна точка нямам бъдеще. Боли от това. Не мога да притежавам нищо. Всичко е изчезнало”, добавя той.

"Животът ми е спрял. Не съм данъчен измамник, но бях много наивен и данъчните служби ме преследват за неплатени данъци от известно време. Всичко, което съм имал, ми беше отнето. Ако ви съветват неподходящи хора, всичко се губи, всичко намалява. Стигна се дотам, че фалитът беше облекчение. Това означава, че мога да живея отново”, казва още бившият национал на Уелс, който има 78 мача и 18 гола за “драконите”.

"Знам, че някои хора вероятно ще си помислят, че съм пропилял всичките си пари за пиене, хазарт или наркотици. Не е така. Мога да се усамотя, където няма да ме чуете, но няма да съм в кръчмата. Никога не съм се докосвал до наркотици, откакто бях малък. Не играя хазарт. Никога не съм играл хазарт. Това няма никакъв смисъл за мен. Но за съжаление съм залагал на хора”, добавя с горчивина той.

Финансовата разруха на Белами е резултат от поредица от грандиозни неуспешни инвестиции, направени от негово име в имоти в Лондон, строителен проект в Кардиф, винен бар и стекхаус, както и заради финансова маневра за отсрочване на данъци при филмови партньорства.

Най-малко един от бившите съветници на Белъми става обект на полицейско разследване заради управлението на финансите на уелсеца - за фалшифицирани подписи; за човек, който се представя за него в разговор, свързан със заем; за договорености относно имоти, които са били ипотекирани до краен предел; за продажбата на някои от тези имоти и за непопълването на няколко от планираните данъчни декларации. Впоследствие Белами е уведомен, че след тригодишно досъдебно производство няма да бъдат повдигнати обвинения срещу хората, които той обвинява за тежкото си положение, тъй като не се счита, че това е в интерес на обществото.

"Искам това да бъде предупреждение за другите играчи", казва Белами. "Проверявайте всичко, уверете се, че хората, които ви съветват, са регулирани и квалифицирани. Ако не са регулирани, това е Дивият Запад. Направете одит на нещата си от независими хора, което е равносилно на получаване на второ мнение. Аз съм от поколението футболисти, в което всичко се правеше за теб. Всяка сметка. Където и да бях, клубът правеше всичко за мен. Мисля, че това е грешно”, казва той.

"Това те прави твърде уязвим. Добре е играчите да имат собствени отговорности, защото един ден клубът няма да е там. Ще завършиш кариерата си и все още ще си млад човек, а когато приключиш, кой ще ти плаща нещата тогава? Ще трябва да се научиш да оцеляваш. Ще трябва да живеете в реалния свят”, добавя още Белъми.

"Където и да отидеш, искат от теб прекалено много. Където и да отидеш, те ограбват. Хората си мислят: "Няма значение, той има толкова много, че дори няма да забележи". Хората си мислят, че за тях сте ходещ касов апарат. Чувствах се виновен, че казвам "не", когато хората ми звъняха за помощ, затова никога не казвах "не". Сега не ми звънят. Не се чуват с теб. Имаше човек, на когото помогнах да си стъпи на краката, той живееше при мен, а после ме ограби. Бяхме най-добри приятели”, казва с горчивина бившия футболист.

"Идеята, която сега смятам за безумна, но когато си младо момче, което иска да стане футболист, изглеждаше разумна, беше аз да се грижа за футболната си кариера, а човек, на когото имах доверие, да се погрижи за парите ми. Казвах: Докато приключа с футбола, това е уредено... ти ми се довери да се занимавам с футбол, а аз ще ти се доверя за всичко останало". Не се получи добре, да го кажем така. Във всеки случай не и за мен”, разказва Белами.

Той е бил наивен. Прекалено. "Отвъд наивността", казва уелсецът. Бил е глупав. Белами признава и това. Най-лошото от всичко е, че е бил доверчив. Толкова е бил доверчив, че е дал на един от финансовите си съветници пълномощно за финансовите си дела. По онова време Белами се бори с психичното си здраве, както периодично се случва през целия му живот, и не може да се справи със стреса, който предизвиква дори опитът да управлява парите си. Той оставил това да прави някой друг.

"Хората казват, че футболистите трябва да знаят по-добре", казва Белами, "но защо аз трябва да знам по-добре? Напуснах училище на 15 години. Чувствах се като толкова наивен и глупав човек. Не исках да пия или да играя хазарт, но ако бях загубил пари по този начин, може би щях да бъда по-милостив към себе си. Ако си го бях причинил сам, тогава можех да се заема да го поправя. Заради това не се доверявам на хората. Веднага щом се доверите на някого, това се случва. Дълбоко в себе си знаех, че нещата не са наред, но не исках да се изправям срещу това. Не знаех как да се противопоставя. Мислех си: "Ако съм сбъркал тук, значи съм прецакан", добавя той.

Все пак обаче историята не завършва съвсем песимистично. В момента Белами е нает от Бърнли, лидерът в Чемпиъншип, където е асистент на мениджъра Венсан Компани.

"Щастлив съм, че знам какво правя като треньор. Във футболно отношение съм добре. Но представете си, ако не бях. Представете си, че не искам да се занимавам с футбол. Къде бих отишъл? Какво бих могъл да правя? Какъв живот щях да имам? Когато изпаднеш в мрачна депресия и започнеш да мислиш за самоубийство, тогава то идва. Трябваше да се наслаждавам на оттеглянето си от играта. Всичките контузии, които имах, цялата работа, която бях положил... за какво? За хора, на които си вярвал, да направят това?”, казва разпалено той.

"Обзеха ме много мрачни мисли. Но осъзнах, че гневът трябва да изчезне, защото се разболявах. Благодарен съм, че никога не се обърнах към алкохола и имах близки приятели, които бяха невероятни за мен. И тогава се появи Венсан, съвсем неочаквано. Не бях готов да се захвана с нещо друго, защото здравето ми все още не беше добро - мрачните мисли и мрачните моменти могат да те направят много зле. Не бях готов да бъда мениджър, защото първо трябваше да се науча да управлявам себе си”, казва още Белами.

"Знаех, че трябва да стана и да продължа да работя. Продължавайте да се изправяте, да работите и всичко ще бъде наред. Знаех, че ако продължа да работя и остана с него, ще се случи нещо невероятно. Толкова много вярвах в това, че си промих мозъка. И сега знам какъв късметлия съм, че съм в Бърнли, че правя нещо, което обичам, и нещо, в което съм добър. И сега сме на върха на лигата и аз обичам това, което правя. И сега, след всичко, се случва нещо невероятно”, завършва оптимистично бившият нападател на Уелс.