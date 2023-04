Дълбока криза в Челси на всички нива

Дълбока криза е обхванала Челси на всички нива. На терена „сините“ се превърнаха в посмешище, а през уикенда загубиха и от Уулвърхемптън. Ръководството прави грешка след грешка и изглежда не знае какво прави. Ясно е, че отборът няма да участва в европейските клубни турнири през следващия сезон, освен ако не сътвори чудо в Шампионска лига.

На „Стамфорд Бридж“ се подготвят за икономическа криза, след като похарчиха над половин милиард паунда за нови футболисти в рамките на последните 12 месеца. Последните финансови резултати на клуба чертаят дори още притеснителна картинка. Челси е първият клуб във Висшата лига, който регистрира загуби в размер на над 1 милиард паунда. До това се стигна, защото в Западен Лондон са прибавили нови 235 милиона паунда към дълга си. От пристигането на Тод Боули са похарчени 368 милиона паунда за 18 нови играчи, като в следващата финансова година влизат онези 323 милиона похарчени през януари.

Chelsea had PL record operating loss of £235m in 21/22 Player sales reduced this by £121m pic.twitter.com/DFt50XjiYi

Данните показват, че бившият спортен директор на клуба – Марина Грановская, е получила 35 милиона паунда от новите собственици, за да си тръгне от „Стамфорд Бридж“. Тя помогна и за прехвърлянето на клуба от Роман Абрамович в ръцете на новите собственици. Освен това още 15 милиона са разделени между бившия президент Брук Бък и останалото старо ръководство.

Също така в Челси има значително увеличение на заплатите в сравнение с миналогодишния отчет – цели 15 милиона отгоре. Приходите на клуба са се покачили с 46 милиона паунда заради края на ограниченията, предизвикани от COVID-19. Разходите от миналия сезон включват 77 милиона паунда за „обезценка на нови играчи“, както и 18 милиона за съдебни такси.

Chelsea’s new owners paid £49.75m to former directors Bruce Buck and Marina Granovskaia for “services related to the sale”, accounts out today show.

Interesting to know if other bidders would have paid the same. pic.twitter.com/HUgmPM9Rpl