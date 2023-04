Шави: Не е лесно да играеш срещу отбори, които се борят за живота си

Старши треньорът на Барселона Шави Ернандес заяви, че не е разтревожен от нулевото равенство срещу Жирона. “Блаугранас” не вкараха гол във втори пореден мач, след като в средата на миналата седмица бяха разгромени с 0:4 от Реал Мадрид в реванша от полуфиналите за Купата на краля.

“Не съм притеснен. Интересува ме единствено да станем шампиони. В добра позиция сме да го постигнем”, започна Шави.

“Опитахме се да спечелим. Направихме добър мач, имахме много положения срещу солиден противник, но ни липсваше финалното докосване. Заслужавахме победата. Ако гледаме само резултата, не можем да се радваме на едната точка. Но разликата с втория вече е 13 точки, а до края остават 10 кръга”, коментира наставникът на Барса.

“Ако бяхме вкарали гол до почивката, всичко щеше да е различно. Не е лесно, когато се изправяш срещу отбори, които се борят за живота си”, добави Шави.

Барса не допусна гол в 21-ви мач от Ла Лига през сезона. Рекордът на каталунците за най-много сухи мрежи е 24 от сезон 1986/87.

