Спортът по ТВ във вторник (18 април)

Ужасяваща гледка! 21-годишната туркиня припадна на европейското по вдигане на тежести (ВИДЕО)

21-годишната турска щангистка Баяв Пелинсу припадна на подиума по време на състезанията в категория до 49 кг. на европейското първенство по вдигане на ...