12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Баня Лука МАХ Спорт 2
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Алпите, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Борба свободен стил, европейско първенство БНТ 3
21.00 Баскетбол, мач от Еврокупата МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
22.00 "Челси" - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 "Наполи" - "Милан" МАХ Спорт 3
22.00 "Милуол" - "Бирмингам" Нова спорт
03.00 "Атлетико Паранаензе" - "Атлетико Минейро" МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
18 Април, 2023 06:30 338 0
Спортът по ТВ във вторник (18 април)
Ето какво може да гледаме днес
12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА