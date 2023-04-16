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Спортът по ТВ във вторник (18 април)

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Спортът по ТВ във вторник (18 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (18 април) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Мюнхен МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Барселона МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Баня Лука МАХ Спорт 2
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
14.30 Колоездене: Обиколка на Алпите, втори етап, мъже Евроспорт 2
16.30 Вдигане на тежести, европейско първенство Ринг
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
19.00 Борба свободен стил, европейско първенство БНТ 3
21.00 Баскетбол, мач от Еврокупата МАХ Спорт 2
21.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг Евроспорт 1
22.00 "Челси" - "Реал" МАХ Спорт 3
22.00 "Наполи" - "Милан" МАХ Спорт 3
22.00 "Милуол" - "Бирмингам" Нова спорт
03.00 "Атлетико Паранаензе" - "Атлетико Минейро" МАХ Спорт 4
03.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2


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