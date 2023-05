Нападателят на Ал-Наср - Кристиано Роналдо, стана най-добре платеният спортист за 2023 г. според списание “Forbes”.

Според рейтинга, публикуван на официалния уебсайт на изданието, 37-годишният Роналдо е спечелил 123,9 милиона евро/ 136 милиона долара през последните 12 месеца, от които 41,9 милиона евро/ 46 милиона долара са заплати от клубовете Манчестър Юнайтед и Ал-Наср, в които се състезава през този период, както и още 81,9 милиона евро/ 90 милиона долара от различни рекламни и спонсорски договори.

Миналогодишният лидер, нападателят на Пари Сен Жермен - Лионел Меси, е спечелил 118,4 милиона евро/ 130 милиона долара за посочения период, от които 68 милиона евро/ 75 милиона долара в заплати.

На трето място в класацията на най-добре платените спортисти за годината е още един футболист, който също играе на позицията нападател. Това е състезателят на Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе. Приходите на 24-годишния френски нападател възлизат на 109 милиона евро/ 120 милиона долара.

The World's 10 Highest-Paid Athletes in 2023, according to @Forbes:



1. Cristiano Ronaldo: $136 million

2. Lionel Messi: $130 million

3. Kylian Mbappe: $120 million

4. LeBron James: $119 million

5. Canelo Alvarez: $110 million

6. Dustin Johnson: $107 million

7. Phil Mickelson:… pic.twitter.com/fW4ORuX81m