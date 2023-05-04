14.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, жени Евроспорт 1
15.45 "Пирин" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
16.30 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, жени Евроспорт 1
18.00 "Хебър" - ЦСКА Диема спорт
20.30 "Левски" - "Септември" Диема спорт
20.30 "Севиля" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4
21.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.00 Голф: PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Реал" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, мач от Серия А МАХ Спорт 3
21.45 "Емполи" - "Болоня" Ринг
22.00 "Брайтън" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
23.00 "Атлетик" - "Бетис" МАХ Спорт 4
01.00 "Расинг" - "Фламенго" МАХ Спорт 3
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 "Ботафого" - "Лига де Кито" МАХ Спорт 4
4 Май, 2023 06:45 752 1
Спортът по ТВ в четвъртък (4 май)
Ето какво може да гледаме днес
14.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Учуден
08:45 04.05.2023