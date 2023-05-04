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Спортът по ТВ в четвъртък (4 май)

4 Май, 2023 06:45 752 1

Спортът по ТВ в четвъртък (4 май)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (4 май) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

14.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
14.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.00 Колоездене: Обиколка на Испания, пети етап, жени Евроспорт 1
15.45 "Пирин" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
16.30 Колоездене: Обиколка на Испания, четвърти етап, жени Евроспорт 1
18.00 "Хебър" - ЦСКА Диема спорт
20.30 "Левски" - "Септември" Диема спорт
20.30 "Севиля" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4
21.00 Тенис, турнир в Мадрид МАХ Спорт 1
21.00 Голф: PGA тур, "Уелс Фарго чемпиъншип", първи ден Евроспорт 2
21.30 Баскетбол, "Партизан" - "Реал" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, мач от Серия А МАХ Спорт 3
21.45 "Емполи" - "Болоня" Ринг
22.00 "Брайтън" - "Манчестър Юнайтед" Диема спорт 2
23.00 "Атлетик" - "Бетис" МАХ Спорт 4
01.00 "Расинг" - "Фламенго" МАХ Спорт 3
02.00 НХЛ, мач от плейофите МАХ Спорт 2
03.00 "Ботафого" - "Лига де Кито" МАХ Спорт 4


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Учуден

    0 0 Отговор
    И сигурно ли може да гледаме САМО това днес???? Оправете си програмата, че е несериозно.

    08:45 04.05.2023

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