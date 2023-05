Вбесени от хаоса и скандалите фенове на ПСЖ обиждаха Меси (ВИДЕО)

Вбесени от хаоса и скандалите в Пари Сен Жермен фенове на френския гранд се събраха на протест пред централата на клуба. Те скандираха против ръководството и против Меси, наричайки го кучи син.

"Пари Сен Жермен осъжда категорично неприемливите и обидни действия на малка група лица, извършени в сряда. Каквито и да са различията, нищо не оправдава подобни действия. Клубът изказва пълната си подкрепа към своите футболисти, служители и всички, които са били жертви на това срамно поведение", написаха от ПСЖ.

В същото време стана ясно, че бащата на звездата още преди месец е информирал шефовете, че Лео няма да продължи договора си с ПСЖ. Почти сигурно аржентинецът вече е изиграл последния си мач за столичани.

Привърженици на ПСЖ се събраха и пред дома на Неймар, като недвусмислено го призоваха да напусне отбора.

"Неймар, разкарай се", бяха най-честите скандирания по адрес на бразилеца.

