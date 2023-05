Взривиха Неапол след титлата на Наполи (ВИДЕО)

След 33 години чакане отборът на Наполи спечели първа титла в Италия! Това даде повод на феновете на отбора да отпразнуват по изключителен начин успеха.

Наполи си гарантира първото място след равенство при визитата си на Удинезе, но истинското шоу остана за Неапол, който миналата нощ определено не спа.

Изключителни кадри в социалните мрежи показват, че феновете на отбора са имали незабравима нощ.

Вижте каква бе атмосферата в Неапол след спечелената титла:

This is Napoli 🎇🔵🤯 pic.twitter.com/qfkAEfHp3J

Scenes in Naples tonight after Napoli win their first league title for 33 years. pic.twitter.com/kkOOaWE1Xb