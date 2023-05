Британски милиардер е фаворит за нов собственик на Манчестър Юнайтед

Британският милиардер сър Джим Ратклиф е фаворит за нов собственик на Манчестър Юнайтед, пише "Сън".

В продължение на месеци изглеждаше, че битката е между двама кандидати - Ратклиф и катарския бивш банкер шейх Джасим бин Хамад Ал Тани. Изданието обаче съобщава, че офертата на британския бизнесмен на стойност 5 млрд. паунда е предпочитаният вариант на сегашните собственици семейство Глейзър, тъй като те ще останат в клуба като миноритарни акционери.

🚨 Sir Jim Ratcliffe is the Glazer family’s preferred bidder.



Insiders have indicated the Glazers would rather sell majority control of Manchester United to Ratcliffe than sell the whole club to Sheikh Jassim.



(Source: @SunSport) pic.twitter.com/BZSW6EaGD2