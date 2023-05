Екшън по трибуните: Безредици прекратиха мач на Аякс (ВИДЕО)

Мачът Грьонинген - Аякс от 32-ия на Ередивизи в Нидерландия беше прекратен заради безредици по трибуните. Още в шестата минута при резултат 0:0 към терена полетяха предмети, включително военни димки.

Привърженик на домакините успя да нахлуе на терена. Той носеше плакат против ръководството на Грьонинген. Стюардите не успяха да се намесят достатъчно бързо и фенът почна да тича по игрището.

Главният съдия Жерон Манхот беше принуден да прибере футболистите в тунела, а срещата беше прекратена още преди да са изтекли и 10 игрови минути.

Напрежението в Грьонинген е огромно, след като тимът изпадна от елита на Нидерландия. Отборът е на предпоследната 17-та позиция с 18 точки и от следващия сезон ще се състезава във втора дивизия.

Елвис Ману играе под наем в Грьонинген от Ботев Пловдив.

Аякс пък се бори с ПСВ Айндховен за второто място и участие в Шампионска лига. Шампион почти сигурно е Фейенорд.

