Лийдс защити футболист и семейството му от онлайн заплахи и обиди

Лийдс защити футболиста си Патрик Бамфорд и неговото семейството от онлайн заплахите и обидите. Нападателят си навлече гнева на някои фенове заради пропусната дузпа при равенство 2:2 срещу Нюкасъл.

"През изминалата вечер (б.ред. - вечерта на събота срещу неделя) Патрик Бамфорд и неговото семейство са получили редица неприемливи заплахи в интернет, включително в Туитър. Време е тези неща да спрат", пишат от клуба в защита на футболиста си.

Лийдс, който е заплашен от изпадане и заема 18-а позиция, играе следващия си мач в Лондон срещу Уест Хам.

Патрик Бамфорд пък има 26 мача и 4 гола в Премиър лийг през този сезон.

Leeds United have said Patrick Bamford and his family have received 'completely unacceptable' online abuse and those making threats do not reflect the fanbase and are 'not welcome' at the club. pic.twitter.com/LQPkkliaxD