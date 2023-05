Легендарен защитник на Ювентус разкри кога ще каже “край” на футбола

Легендарният защитник на Ювентус Леонардо Бонучи ще приключи кариерата си през лятото на 2024 година. Това разкри самият футболист в специален видеоклип на клубната телевизия по случай неговия мач номер 500 с фланелката на “бианконерите”.

“Когато спра да играя догодина, една ера в нашата защита ще приключи. Като дете ти си мечтаеш да носиш фланелката на Юве, а това, че го направих 500 пъти, означава, че съм влязъл в историята на Юве, като чувството е невероятно”, казва Бонучи във въпросното видео.

36-годишният италиански национал е прекарал почти цялата си кариера в Ювентус, въпреки че преминава през академията на Интер и изиграва един сезон като капитан на Милан. Другите отбори, за които Бонучи има записани мачове, са Тревизо, Бари и Пиза, а с екипа на Дженоа не изиграва нито една минута. Опитният защитник се присъединява към “Старата госпожа” през лятото на 2010 година и оттогава насам неизменно е част от торинския гранд с изключение на сезон 2017/18, който прекарва при “росонерите”. В своите 500 двубоя за Ювентус той е вкарал 37 гола и е направил 10 асистенции, а трофеите му с клуба са общо 17, от които 9 са титли в Серия "А". Бранителят може да се похвали и с европейска титла с Италия, за която досега е изиграл 120 срещи.

▪️ European Championship

▪️ Serie A (x9)

▪️ Coppa Italia (x4)

▪️ Supercoppa Italiana (x5)



36-year-old Leonardo Bonucci announces he will retire at the end of next season 👏 pic.twitter.com/bWcBulS7E1