Везенков и Олимпиакос се класираха на финал в Евролигата от шест години насам!

Отборът на Олимпиакос се класира за финала на Евролигата за първи път от сезон 2016/17 насам! Тимът на старши треньора Йоргос Барцокас, в чиито редици е и най-полезният играч в турнира Александър Везенков, достигна до битката за титлата, след като елиминира Монако със 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19) в първия полуфинал за деня в зала "Жалгирио Арена" в Каунас. Така в неделя от 20:00 часа българско време Олимпиакос ще се изправи срещу Реал Мадрид в битката за трофея. "Лос бланкос" елиминираха за втора поредна година големия си съперник в лицето на Барселона, надигравайки го със 78:66 във втория полуфинал за вечерта.

Везенков, който през вчерашния ден бе определен за MVP на основната фаза от сезона, се представи на изключително високо ниво през второто полувреме и поведе отбора си към знаменития обрат. Спортист №1 на България за миналата година завърши срещата като най-резултатен сред всички състезатели в срещата със своите 19 точки, към които добави 6 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за коефициент на полезно действие от 19. При стрелбата си лидерът на "червено-белите" бе 5/8 от зоната за две точки, 2/6 от тройката и 3/4 от наказателната линия, като фантастичното му движение без топка и страхотните му пресечки неведнъж матираха защитата на дебютиращите на Финалната четворка монегаски.

𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐬 👏 @Olympiacos_BC have a chance to claim the Championship this Sunday! #F4GLORY pic.twitter.com/QwRRHdfTrl