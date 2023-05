Брутален нокаут с един удар, донесъл световна титла (ВИДЕО)

Юнто Накатани отбеляза брутален нокаут с един удар срещу Андрю Молоуни, за да спечели вакантната световна титла на WBO в категория супер муха в събота вечер. Японската звезда стана световен шампион в две категории в ъндъркартата на Девин Хейни срещу Васил Ломаченко в Лас Вегас.

Накатани преди това спечели колана на WBO в категория муха през 2020 г., но оттогава се изкачи в по-горна категория. Правейки това като непобеден шампион, той автоматично стана задължителен кандидат за колана, който беше освободен от Кацуто Йока по-рано тази година.

