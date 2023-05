Шеф на Барса потвърди: Деко става директор в клуба

Вицепрезидентът на Барселона Рафа Юсте потвърди, че бившият халф на каталунците Деко ще стане новият директор на клуба.

Португалецът ще се присъедини към клуба и ще работи заедно с Матеу Алемани. Бившият полузащитник ще поеме поста от Жорди Кройф, който напуска “Камп Ноу“.

Барселона спечели титлата в Ла Лига за 27-и път в историята си.

🚨🚨✅| BREAKING: Mateu Alemany & Deco will be FC Barcelona's sporting team next season, confirms Rafa Yuste. pic.twitter.com/xR5A2cnaZN