Душан Влахович имал оферти от три големи клуба

Масимо Брамбати, който е агент на нападателя на Ювентус Душан Влахович, разкри имената на три големи клуба, които проявяват интерес към неговия клиент.

„Три отбора проявяват интерес. Мисля, че Ювентус ще обмисли сериозно тези предложения. Това са клубове на солидно ниво - Челси, Байерн (Мюнхен) и Атлетико Мадрид“, заяви Брамбати пред Tuttomercatoweb.

Влахович е част от “бианконерите” от януари 2022 г, а договорът му е до лятото на 2026 г. През този сезон той е изиграл 41 мача за италианския клуб, като в тях отбеляза 14 гола и направи 4 асистенции.

