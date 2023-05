Внук на Мохамед Али прекъсна победна серия

Нико Али Уолш остана зашеметен, след като получи равенство в последната си боксова битка срещу Дани Розенбергер. Изгряващата звезда, който е и внук на Мохамед Али, се състезава в средна категория под промоционалния банер на Top Rank, където беше взел перфектен рекорд от осем победи. 22-годишният боксьор направи последната си стъпка на ринга този уикенд, когато се изправи срещу опитен ветеран Розенбергер в ъндеркартата при победата на Девин Хейни над Василий Ломаченко.

Въпреки всичко, това беше зашеметяващо разочарование за Али Уолш, чиято печеливша серия беше спряна неочаквано. Двама от съдиите присъдиха битката 77-75 за всеки един от двамата, а третия рефер даде 76:76.

